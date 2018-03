Beskæftigelse. Mindre papir - mere borger

I dag er der 80 måder at være ledig på, og vores medarbejdere bruger 45 minutter af hver time på at administrere reglerne. Det er uholdbart. Den nuværende beskæftigelseslov spænder ben for en effektiv beskæftigelsesindsats. Der er brug for en ny lov med en helt anden type af regler, som har ét klart og entydigt mål - nemlig at sikre beskæftigelse for borgeren og ikke for kommunens medarbejdere.

Det glæder mig, at regeringen har lyttet til kommunerne og nu er i gang med at rydde op.

Det seneste skud på stammen er Troels Lund Poulsens udspil om nye regler for sanktionering, hvor vi skal gå fra at kunne sanktionere borgere, der ikke tager i mod jobtilbud på 78 måder til fire forskellige måder. Det hjælper både borgeren og kommunen. Vi skal bruge mere tid på den ledige og mindre på sagsmapper.

I Venstre i Odense glæder vi os til flere forslag fra regeringen om mindre lovgivning og papirarbejde.