Hvor er den gode service blevet af i dag? I en Fynbus kom en ung pige ind i bussen. Hun scannede sit kort på standeren i bussen. Den kom med en hæslig lyd, som indikerede, at hendes kort nok ikke kunne bruges. Hun prøvede febrilsk igen. Buschaufføren bad hende stå af bussen. Hun stod tydeligvis meget frustreret af bussen. Jeg tænkte: Hvorfor informerede han hende ikke om, at hun kunne købe en sms-billet, da hun stod med sin mobil i hånden.

Senere i en bybus stod en ældre dame på bussen. Den kom med den samme hæslige lyd som før. Chaufføren var hurtig på aftrækkeren og sagde, at kortet ikke virkede. Han lagde op til, at hun ikke kunne komme med. Den ældre dame prøvede naturligvis desperat at scanne sit kort igen. Denne gang kom den rigtige lyd, og den ældre dame kunne komme med bussen.

I en anden bybus stod en ung mand af bussen. Han scannede sit kort, og i farten lagde han ikke mærke til den hæslige lyd, og den unge mand var i den tro af, at han havde stemplet ud, men fordi buschaufføren i virkeligheden havde glemt at sætte sine stempel ind og stempel ud terminaler i bussen korrekt fra turstart af, risikerede den unge mand i stedet at få et gebyr trukket fra hans kort, da han har glemt at stemple ud, selvom han stemplede ud (oplysning jeg har fra rejsekort.dk). Man får ikke besked på, der vil blive trukket gebyr fra ens kort - det sker bare.

Jeg har selv prøvet at stå af bussen, hvor jeg næste morgen fandt ud af, at jeg ikke havde stemplet ud, selvom jeg havde gjort det. Den har trukket 50 kroner hen over natten. Buschaufføren siger, at han ingenting ved, og at han bare kører bus - noget jeg har hørt andre chauffører nævne over for andre kunder før. Jeg mener, det må være en del af chaufførens arbejde. De henviser bare til Kundecenter.

Jeg tog ind til Kundecenter for at fortælle, at der er blevet trukket penge fra mit kort uberettiget. De sagde straks, at de intet aner og bad mig kontakte Rejsekort.dk.

Jeg ringede til rejsekort.dk, der sagde, at de intet aner, og at jeg skal kontakte Kundecenter. Jeg sagde, at det havde jeg gjort. Damen i røret: "Nå, så prøv at give mig dit kortnummer." Hun slår mit kort op og kan fortælle mig, at mit kort stadig er aktivt og i brug. Det var jeg jo godt klar over. Hun bad mig gå ind på rejsekort.dk og udfylde nogle papirer og så vil det hele ordne sig.

Jeg spurgte, om om hun ikke kunne hjælpe mig: Det kunne hun ikke. Jeg fortalte hende, at jeg ikke har mulighed for at komme på nettet og holdt stædigt fast, for lidt service må de da kunne vise. Hun tastede og tastede og fortalte mig, at nu var det ordnet.

Det tog ikke engang 30 sekunder. Der er ingen service i dag, eller der bliver hver fald ikke lagt op til det, mens bolden i stedet bare bliver sendt videre. Ingen vil tage affære - det må klart være dumpe karakter til Odense Bytrafik, Fynbus Kundecenter og Rejsekort Kundecenter.