- Mit liv er en dans på roser

Jeg har nu gået på efterskole i 207 dage. Her har jeg fået venner for livet, oplevelser der har flyttet min horisont milevidt, snuset til kærlighed og rejst over landegrænser.

Det forunderlige er, at jeg først for fem minutter siden har fundet den pure mening med det.

Først havde jeg tænkt mig at tage et år i De Forenede Stater - det kunne dog ikke lade sig gøre. Jeg valgte i stedet at spendere mit 11. skoleår på Eisbjerghus Efterskole. Hvorfor? Simpelthen fordi min mavefornemmelse sagde mig, at det var det rigtige.

Jeg har tænkt, reflekteret og spekuleret, mest med mig selv, hvorfor jeg valgte at tage på efterskole. Jeg anser mig selv som en succeshungrende dreng, der gerne vil slå buler i universet, så hvorfor valgte jeg at bruge et år af mit liv på at gå på efterskole?

Spørgsmålet er nok mere; hvordan kan jeg unde mig selv, at have taget sådan et år?

Svaret på det står, dog først nu, klokkeklart for mig. Det er næsten ikke til at tørre smilet af mine læber, for det er først nu i dette øjeblik, at svaret er kommet til mig. Lykke bringer succes. Succes bringer ikke lykke. Det læste jeg den anden dag i en artikel baseret på studier lavet på Havard, og det er lige netop derfor, at jeg valgte at tage på efterskole - fordi jeg gerne vil være lykkelig.

Vejen til lykke er ikke gennem succes - i stedet er vejen til succes gennem lykke.

Mit år på efterskole har mest af alt været fantastisk for mig, fordi det har gjort mit liv til en dans på roser.

Denne åbenbaring håber jeg, at andre en dag også vil få - så elsk at alt er muligt, for nu kommer foråret, forandringen, friheden og fortsættelsen af det fantastisk festlige liv.