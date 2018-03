I løbet af de kommende år bygger tre boligselskaber tilsammen godt 300 almene familieboliger i Svendborg og Stenstrup. Behovet for små lejeboliger er stort, for der er ikke en eneste ledig i Svendborg for tiden.

Af de otte byggeprojekter ligger syv af dem i Svendborg by, mens et enkelt skal ligge i Stenstrup. Boligområderne bliver forskellige i størrelsen og lejlighederne i dem bliver på cirka 35, 54 og 85 kvadratmeter. Begge dele er der en tanke med.

- Vi ved, at dem, der er flyttet ind ude i Skovparken, kommer fra hele landet. De fleste er selvfølgelig fra Fyn, men der kom for eksempel også fire fra Frederikshavn og to fra Helsingør. Så de kommer fra hele landet.

- Det her kommer, fordi vi har behov for små boliger. Der er et opsparet behov, fordi der ikke er en eneste almen bolig ledig i Svendborg. Der er helt udsolgt, også af reserveboliger. Og så kom der samtidig en mulighed for at få et tilskud fra staten til at opføre almene boliger. Den mulighed har vi grebet, siger Jan Carlsson.

Støtten fra staten Støtten til opførelse af almene boliger fra staten fungerer således, at kommunen får refunderet 75 procent af sit indskud for de første 40 kvadratmeter af en bolig. Foruden projektet på grunden efter Nordre Skole bliver der opført 152 almene familieboliger i Svendborg Kommune de kommende år. 138 af dem får kommunen tilskud fra staten til. De 152 almene familieboliger får et samlet areal på 9352 kvadratmeter, som det koster 182 millioner kroner at opføre. Svendborg Kommune bidrager med 10 procent af anskaffelsessummen, altså 18,2 millioner kroner. Af det beløb får kommunen refunderet 8,1 millioner kroner i form af det statslige tilskud.

- Vi har ventelister i øjeblikket på alle vores afdelinger stort set, og vi har ikke haft tomgang i over et år, lyder det eksempelvis fra Jørgen Berg Jensen, direktør i Svendborg Andels-Boligforening, der råder over 2178 almene boliger i Svendborg.

Svendborg: Drømmer man om en lejebolig i Svendborg, kan man komme til at vente længe. Faktisk kan man ikke få ret meget mere end en plads på en venteliste, for boligselskaberne har for tiden ikke en eneste ledig lejlighed.

- Vi har rigtig gode erfaringer med det, vi har i Tankefuld. Vi valgte at gå ind i den her cittaslow-tankegang som et grundlag for et bæredygtigt miljø og en anden måde at leve på. Der synes vi, Svendborg kan noget, som Odense ikke kan. Her kan man få natur, skov og strand og samtidig muligheden for på få minutter at cykle ind til et rigtig kulturliv, og den kombination tror vi, mange efterspørger, siger han.

Han ser desuden for sig, at Tankefuld kan tilbyde noget andet, end de andre boligbyggerier, der ligger inde i byen, kommer til.

- Det er klart, det er noget, vi har drøftet, men beslutningen baserer sig på en befolkningsfremskrivning og en flyttestatistik, som Svendborg Kommune har lavet. Og det holdt op mod vores egne erfaringer gør, at vi tror på, at vi nok skal få det lejet ud, selv der også kommer andre, vi kommer i konkurrence med, siger Jacob Michaelsen.

Hovedparten af de nye almene boliger står BSB Svendborg, som administreres af Domea, bag. Her er Martin Skytte kundechef, og også han er forvisset om, at der vil være lejere nok til de godt 300 nye boliger, som BSB Svendborg opfører over 200 af.

- Vi har jo ingen ledige boliger i Svendborg lige nu. Og de seneste par uger er folk kommet og har skrevet sig op til venteliste som aldrig før. Om det skyldes de nye projekter, ved jeg ikke, men det tænker jeg. Vi var med på en boligmesse i Svendborg for nylig, og vores stand var meget velbesøgt. Det var primært vores projekter ved Nordre Skole og Søkildevej, folk var interesserede i, men også det andet byggeri, siger han.

BSB Svendborg og Domea er i disse år i gang med at nedlægge lejligheder til fordel for at få nogle større lejemål i Jægermarken, Tofteparken og Klintemarken i forbindelse med renoveringer. Det kan virke sært, når der nu er mangel på almene boliger, men det er en forudsætning for at få støtte til renovering fra Landsbyggefonden. Dermed er det også en af årsagerne til, at selskabet har fokus på de små lejemål i de nye projekter.

- Vi ser et øget behov for mindre almene boliger ned til 35 kvadratmeter. Det er der altså en efterspørgsel på. Det kan være fra singler, lavindkomstgrupper eller mennesker, der bare gerne vil prioritere at have råd til for eksempel at rejse mere, siger Martin Skytte.