Østre Landsret har ændret en dom fra byretten i Roskilde. To et halvt års fængsel blev til frifindelse.

Det er usikkert, om en psykisk plaget kvinde klart nok sagde fra, da hun i Køge havde samleje med en chauffør.

Dette indgår som en central del af begrundelsen i en dom fra Østre Landsret, som forleden frifandt en 25-årig mand for ulovlig tvang og for voldtægt.

Dermed har landsretten - tre landsdommere og tre domsmænd - underkendt den afgørelse, som Retten i Roskilde nåede frem til i november sidste år.

Her blev den tiltalte fundet skyldig, og på grund af den markante skærpelse af straffen, som Folketinget vedtog i 2016, blev manden idømt fængsel i to år og seks måneder. Desuden skulle han betale kvinden en godtgørelse på 60.000 kroner.

De to var kommet i kontakt via en datingside. Der er ingen tvivl om, at de havde samleje. Bagefter kørte han kvinden hen til et bosted, hvor hun boede. I en sms skrev han "tak for en dejlig aften". Hun svarede ikke, men slettede hurtigt beskeden.

Kort efter fik hun det dårligt, hun virkede nedbrudt og ked af det, kunne ikke sove om natten og øgede sit medicinforbrug, har ansatte og andre fra bostedet berettet.

Byretten lagde vægt på, at hun havde mærker på armene, og nåede frem til, at hun ikke var i stand til at gøre yderligere modstand eller sige fra. Chaufføren var skyldig.

I landsretten noteres det, at begge har afgivet "sikre, troværdige og sammenhængende forklaringer". Og der er ingen tvivl om, at kvinden opfattede samlejet som et overgreb, står der i dommens præmisser.

Kvinden fortalte, at hun ikke gjorde modstand, fordi hun var "frosset". Hun kunne ikke huske, om hun havde forsøgt at skubbe ham væk.

Landsrettens konklusion er, at det er usikkert, om hun sagde fra på "en sådan måde, at tiltalte har indset, at hun ikke ønskede at have samleje med ham".

Derfor er der ikke tilstrækkeligt med bevis for, at manden havde såkaldt forsæt til at begå en forbrydelse, mener landsretten.