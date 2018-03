Borgmestrene i Langeland, Svendborg, Guldborgsund og Lolland Kommune har sendt et brev til tranportminister Ole Birk Olesen (LA), hvor de opfordrer ham til at få sat taksterne på Spodsbjerg-Tårs ned hurtigst muligt.

Sydfyn/Lolland-Falster: Ved nytårsskiftet blev taksterne over Storebælt sat ned, men turen over Langelandsbæltet koster stadig det samme. Dét har nu fået de fire borgmestre i Langeland, Svendborg, Guldborgsund og Lolland Kommune til at sende et brev til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Her skriver de, at de hilser det velkomment, at det er blevet billigere at komme over Storebælt, men at det er deres klare opfattelse, at den takstnedsættelse skal følges af en tilsvarende nedsættelse af færgetaksten på Spodsbjerg-Tårs. Det vil betyde, at der skal ske en justering af Sund og Bælts driftstilskud til overfarten - hvilket ifølge de fire borgmestre er helt i overensstemmelse med den gældende aftale.

- En forhandling om, og en justering af, driftstilskuddet vil også være helt i overensstemmelse med den aftale, der ligger mellem Sund og Bælt og overfarten.

- Vi stiller os derfor undrende over for, at Sund og Bælt afslår at ville indgå i en forhandling om spørgsmålet, skriver de fire borgmestre, som opfordrer transportministeren til hurtigt at tage initiativ til at genskabe den nødvendige balance.