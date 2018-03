Regeringen og DF vil reducere DR's budget med 20 procent over fem år. Det svarer til omkring 700 millioner kroner.

Ifølge medieforsker Lars Kabel fra Dansk Medie- og Journalisthøjskole er det ikke et spørgsmål om økonomi for regeringen, da besparelsen ikke er mange penge i det samlede statsbudget.

- Det er et kulturpolitisk tiltag, som må handle mere om politik, end det må handle om økonomi. For i det store spil er det faktisk ret begrænsede midler, det drejer sig om, siger Lars Kabel.

Men for DR kommer det til at have store konsekvenser, vurderer han.

- Problemer er, at det placerer DR i en meget defensiv situation. Det svækker public service-fænomenet i Danmark i en tid, hvor det er udsat for et betydeligt pres fra store globale mastodonter som Facebook, YouTube og Twitter, siger Lars Kabel.