Irene Hansen har med stor succes behandlet klienter siden hun åbnede klinik i 1997 i Vissenbjerg

Vissenbjerg Klinikken, med behandlinger indenfor akupunktur, zoneterapi, massage, coaching og hypnose, har eksisteret, siden Irene Hansen oprettede den i 1997 i Vissenbjerg.Hun har i de seneste 10 år gået med tanker om åbning af en klinik i Odense.- Jeg har længe gerne villet kombinere det at have klinikken i Vissenbjerg med en klinik i Odense. Og jeg har fundet det rette sted til endelig at starte klinik op i Odense. Det har jeg i et lokale hos Kontorhotel Fyn på Aløkke Allé 5. Vissenbjerg Klinikken Vissenbjerg Klinikken



Perfektionist

Irene betegner sig selv som perfektionist i sine behandlinger.- Jeg ved, jeg er dygtig, for det har jeg beviser for gennem mit arbejde som behandler siden 1997. Jeg har gennem tiden hjulpet mange mennesker, som på den ene eller anden måde var opgivet af sundhedssystemet. Jeg har gode resultater med behandling af alt lige fra spædbørn til de helt ældre. Folk med livslange lidelser er kommet til behandlinger, og for rigtig mange af disse mennesker betyder det, at de får livet tilbage og igen kan fungere, passe deres job og lignende, og måske slipper de for at tage piller med diverse bivirkninger, siger Irene Hansen.

