Klubben Unge For Ligeværd, UFL-Vestfyn, som holder til i ungdomsklubbens lokaler i Glamsbjergskolen, kalder til generalforsamling tirsdag 3. april klokken 19.

Generalforsamlingen er i ungdomsklubbens lokaler på Glamsbjergskolen, Kai Nielsensvej 10A, Glamsbjerg.

UFL Vestfyn er for unge i alderen 16-30 år, og er primært et mødested, hvor de unge kan skabe netværk med ligesindede, udvikle sociale kompetencer, forebygge isolation, få lyst og mod på oplevelser sammen med andre og udvikle selvstændighed i forhold til et aktivt voksenliv, skriver Carl-Andreas Potempa og Poul Poulsen på bestyrelsens vegne i en pressemeddelelse.

Klubben holder åbent tirsdage i lige uger, hvor film, spil, fysiske aktiviteter i hallen, og hygge er på programmet.

UFL-Vestfyn tager også ud af huset, f.eks. for at spille bowling, go kart og besøge andre klubber.

Der møder stabilt 6-8 unge op til klubaftenerne.

Det koster 175 kroner i årskontingent at være med i klubben. Teletaxa kan benyttes til og fra klubaftenerne. /EXP