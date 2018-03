Strib: 110 kontorstole er en ganske pæn slat. Det er det antal kontorstole, der netop er flyttet ind på Strib Idrætsefterskole. Forstander Ole Kristian Warthoe blev for nylig ringet op af virksomheden Movement. De ønskede sammen med deres kunde Geodis Wilson i Vejle, der var ved at udskifte deres stole, at donere de brugte stole væk. Var Strib Idrætsefterskole interesseret? Uden tvivl.

- Jeg sagde ja tak med det samme. Jeg tænkte, at det var fantastisk, og vi var rigtig heldige. Vi har brug for nye stole på skolen, og før eller siden ville vi blive nødt til at anskaffe det. Det stod i hvert fald på listen over ting, vi ønsker os og har behov for til efterskolen, og du kan nok forestille dig, at sådan en liste er uendelig lang på en efterskole, siger Ole Kristian Warthoe.

Forstanderen glæder sig over, at de penge, skolen ellers skulle have brugt på nye stole, nu kan blive brugt til andre ting, der kommer eleverne til gode. Stolene skal stå i undervisningslokalerne, og de har både hjul og hæve/sænke-funktioner. Det er funktioner, de gamle træstole ikke havde, og som sikrer, at eleverne nu kommer til at sidde optimalt.

- Vi havde fået af vide, at de var i pæn stand, og det må man sige, at de er. De er i rigtig flot stand. Vi har sparet meget ved at få de her stole foræret, siger Ole Kristian Warthoe.