Det engelske storhold Arsenal skal forbi russiske CSKA Moskva i jagten på trofæet i Europa League.

Det blev en kendsgerning ved fredagens lodtrækning til kvartfinalerne.

Turneringens vinder får en billet til næste sæsons Champions League, og det er efter alt at dømme Arsenals eneste mulighed for at nå det forjættede land.

Spanske Atlético Madrid udråbes af bookmakerne som favorit til at vinde Europa League. Klubben, der slog FC København ud tidligere i 2018, skal møde Sporting fra Portugal.