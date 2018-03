Svendborg: Patienten først, hedder et slogan fra OUH, og nu har en lille gruppe ansatte på Svendborg Sygehus lavet nogle forslag til, hvordan det bliver lettere at finde vej til sygehuset, lettere at finde rundt og bedre at opholde sig i ventearealerne.

Gruppen, der består af oversygeplejerske Susanne Barren, oversygeplejerske Lisbeth Juulsgaard og udviklingskonsulent Mette Mollerup, præsenterer ideerne tirsdag den 20. marts mellem klokken 10 og 12. Det sker i den centrale atriumgård på Svendborg Sygehus, og gruppen er også interesseret i kommentarer til forslagene. (gru)