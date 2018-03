Dommen blev fredag klokken 13 offentliggjort, uden at der blev holdt et retsmøde i sagen, hvor anklageskriftet tæller ikke mindre end 46 forhold. Af anklageskriftet fremgår det, at i mange tilfælde blev varerne bestilt til den 22-årige mands adresse i Odense, hvor de andre dømte hentede dem.

Det har Retten i Odense slået fast, og fredag er de tre mænd på henholdsvis 22 år, 25 år og 28 år blevet idømt samlet 22 måneders fængsel, heraf størstedelen som en betinget straf, så de ikke skal ind at afsone.

De købte smykker, parfume, Biva-møbler, lamper, B&O fjernsyn og meget andet, mens den ene af trioen købte designerstole til sig selv, altsammen via stjålne kreditkortoplysninger fra blandt andet en kendt dansk skuespiller.

Af sagens udskrift fremgår det, at den ene af de tre dømte var i besiddelse af adskillige A4-ark med andres kontokortoplysninger.

Nogle af kreditkortoplysningerne var spanske, men talte også en dansk skuespillers oplysninger. Dem havde den 28-årige mand fået fra en internetspilside, han havde oprettet sammen med en kammerat. Den pågældende skuespiller og tv-vært havde handlet på internetspilsiden med sit kreditkort, og derfor var den 28-årige mand kommet i besiddelse af oplysningerne. Det erkendte han også i retten, mens han nægtede andre forhold.

Samme tv-vært og skuespillers kreditkortoplysninger var også blevet misbrugt til at købe varer for hos online-kiosken.dk i Odense.

Den 28-årige dømte mand er i forvejen kendt som it-iværksætter, og han kreerer internetportaler, som folk betaler for at benytte. Allerede som 12-årig begyndte han at programmere, og blev nogle år senere interviewet til Computerworld.

Kontokortoplysningerne blev brugt, når der skulle bestilles varer som malerier, B&O-fjernsyn, terrassevarmer, PH-lamper, poolbord, espressomaskine og mange andre luksusvarer. Samlet har anklagemyndigheden opgjort beløbet til over 241.000 kroner i 2015.

Retten har fundet det bevist, at de tre mænd har deltaget i databedrageri, men på grund af deres gode personlige forhold og at to af dem ikke tidligere er straffet blev fængselsstraffene gjort delvist betinget.

Den 28-årige blev derfor idømt ni måneders fængsel, hvoraf han skal afsone tre måneder. Den 25-årige blev idømt ni måneder, og skal afsone seks måneder i fængsel, fordi han havde fem måneders fængsel stående fra en tidligere dom, der ikke var afsonet. Den 22-årige blev idømt fire måneders fængsel, som altsammen blev gjort betinget, så han ikke skal afsone det, medmindre han begår lignende kriminalitet. Desuden skal han udføre 100 timers samfundstjeneste.