Et nej til tagterrassen stemmer også overens med den lokalplan, der netop er vedtaget for Præstevænget, Blomstervænget og Ved Nordstien. I den står der nemlig, at der ikke må opføres flere tagterrasser på Blomstervænget.

Det mener et flertal i udvalget for Miljø, Teknik og Plan (V, R, SF), som nu efter seks år, hvor sagen har kørt frem og tilbage mellem kommune og klageinstans, har trukket en streg i sandet.

Assens: En tagterrasse på Blomstervænget i Assens, opført i 2003-05, skal pilles ned. Der er aldrig søgt byggetilladelse til terrassen, og det skal ikke være sådan, at man bare lader være med at søge byggetilladelse i håbet om, at går den så går den, og man får en byggetilladelse pr. efterbevilling.

Sagen om tagterrassen på Blomstervænget begyndte at rulle, da naboen til den pågældende terrasse også ønskede en og derfor søgte byggetilladelse. En partshøring udløste klager om indbliksgener fra en beboer på Præstevænget.

Mindretallet bestående af DF og Socialdemokratiet synes, tagterrassen skulle have lov at overleve. Leif Rothe Rasmussen (S) er dog enig i, at det ikke skal kunne betale sig at gøre noget ulovligt.

- Det skal ikke kunne betale sig at gøre noget ulovligt, men terrassen er opført i 2003, og i 2012 søgte naboen om en tagterrasse. Vi er oppe imod jura og ikke sund fornuft. Da man fandt ud af, at den ikke var lovligt opført, syntes nogen, at den skulle pilles ned, men når man bor på en skrånende grund som her, så er der udfordringer i forhold til indbliksgener, som man bør tåle. Uanset hvad, vil der være indblik til dem, der bor nedenfor, siger Leif Rothe Rasmussen.

- Men så er der lighedsprincippet, siger udvalgsformand Dan Gørts (V).

- Hvis tagterrassen lovliggøres retligt, er der en nabo i nummer 1b, som ikke har en tagterrasse, og som aldrig får mulighed for at få en på grund af lokalplanen for området, påpeger han.