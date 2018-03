- Personen har også vidst, hvor højttalerne var, lyder det fra Tina Ploug, der dog kan glæde sig over, at tyven har ladet et meget kostbart headset blive tilbage. Headsettet bruger ridelæreren til at kommunikere enkeltvis med rytterne på ridebanen.

Selvom tyven har brugt den rette nøgle, har Tina Ploug ingen mistanke om, hvem der kunne stå bag indbruddet, og hun frygter, at tyven kan finde på at vende tilbage.

- Hvad bliver det næste, spørger hun.

Det var klubbens ridelærer, der lagde mærke til, at der så lidt tomt ud i dommertårnet, men det var først, da hun opdagede, at kaffeautomaten manglede, at det gik op for hende, at anlægget musik- og speakeranlægget også var væk.

Ifølge Anders Lundgaard fra Fyns Politi står der med tusch skrevet "Smir" på anlægget, og politiet hører meget gerne, hvis man bliver tilbudt at købe anlægget eller på anden vis kan hjælpe med opklaringen.