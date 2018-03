Nyborg: En mandlig gæst på værtshuset Rio Bravo havde torsdag aften fået så meget at drikke, at det gik ud over hans pæne manerer. Bartenderen på stedet følte sig derfor nødsaget til at tilkalde politiet, som kom og anholdt manden.

Det oplyser politikommissær Anders Lundegaard, Fyns Politi.

Den 33-årige mand fra lokalområdet optrådte aggressivt over for de andre gæster på værtshuset i Vestervoldgade, og efter et forgæves forsøg på at dysse manden ned, valgte stedets bartender at ringe til politiet.

En patrulje ankom til stedet klokken 22.15 og fik fat i manden, som imidlertid satte sig til modværge, og politifolkene anholdt derfor manden.

- Han blev dog løsladt på stedet, formentlig efter en formanende samtale, siger Anders Lundegaard.

Der venter nu manden en tiltale for forstyrrelse af den offentlige orden.