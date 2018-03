Af: Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Ghettoer: Tidligere på måneden kom regeringen med sin strategi for et Danmark uden parallelsamfund. Her lægger man vægt på nødvendigheden af en langt tidligere indsats overfor børn i udsatte boligområder. Det er rigtigt set af regeringen. Vi ved, at det er afgørende for barnet, at vi handler tidligt. Og vi ved, det virker, når vi gør det. En trussel om skærpet straf mod vores medlemmer, som regeringen lægger op til i sit udspil, er ikke vejen frem.

Der er tilfælde, hvor rammerne gør, at det er svært at sætte tidligt ind. I nogle indvandrerfamilier gælder andre kulturelle og sociale normer, end vi er vant til i det danske samfund. Det skaber lukkede miljøer, hvor det er svært at nå ind til familierne og handle på problemer med børn og unges mistrivsel. Derfor må vi gå nye veje, hvis vi skal lykkes med at sætte ind i tide.

Men det er svært at se at nytten i regeringens forslag om at skærpe straffen for fagpersoner, som ikke underretter mistrivsel blandt børnene. I stedet bør vi fokusere på at udvikle nye handlemuligheder i forhold til at sætte ind i de familier, hvor der er en bekymring for barnets trivsel.

Myndighederne har en pligt til at tage underretninger alvorligt og sørge for, at der bliver reageret på dem. Udfordringen i dag ligger dog i høj grad i, at kommunerne ikke handler hurtigt og godt nok på de underretninger, der kommer ind

Derfor foreslår vi, at man i særligt udsatte områder etablerer et udgående indsatsteam af socialpædagoger, sundhedsplejersker, der har fagligheden og kompetencerne til at forebygge mistrivsel og at handle her og nu på de underretninger, som kommer ind. Mange steder fungerer vi allerede i dag som brobyggere til familier i miljøer, der af forskellige årsager er præget af mistillid til myndighederne. Det handler især om at skabe en indgang og en tillidsfuld kontakt, der gør, at vi kan reagere i tide. Og i det tværfaglige samarbejde har vi blikket på såvel sociale som sundhedsmæssige faresignaler og kan arbejde hurtigere og mere effektivt med de bekymringer, vi ser. Både hos det enkelte barn og familien som helhed.

Vi har en pligt til at handle - både myndighedspersoner og andre fagfolk. Også i de miljøer, hvor det kræver en særlig indsats. Det kræver, at der sættes ind med de rette ressourcer og kompetencer til at varetage de sager, myndighederne får ind - og det kræver en organisering, der understøtter det tværprofessionelle samarbejde om en tidlig indsats. Den indsats vil vi meget gerne levere, men trusler om skærpet straf for vores medlemmer kan få den konsekvens, at fagprofessionelle i højere grad vil underrette af frygt for straf end ud fra en faglig vurdering.