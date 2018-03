På landsplan er tallene meget lig de fynske tal. På Odense Universitetshospital er der dyb bekymring. - Det er jo et forfærdelig drastisk fald, der sker for de 12-årige i øjeblikket, konstaterede Peder Jest, lægefaglig direktør på OUH, dengang til Fyens Stiftstidende.

Forældrenes bekymring for HPV-vaccinen var igennem flere år meget tydelig at aflæse i opbakningen til det vaccinationsprogram, det tilbydes gratis til piger i alderen mellem 12 og 18 år.

Næsten 80 procent af godt 1100 adspurgte forældre har i en landsdækkende undersøgelse tilkendegivet, at de i høj eller i nogen grad har tillid til, at HPV-vaccinen er sikker. Kun seks procent af de adspurgte har ikke tillid til vaccinen.

I løbet af det seneste års tid er det lykkes at få vendt den negative udvikling. Tilbage i september kunne Fyens Stiftstidende fortælle, at tal fra Statens Serum Institut viste, at der fra marts til august i år blev givet cirka 4200 HPV-vaccinationer hver måned sammenlignet med cirka 2200 vaccinationer månedligt i den samme periode sidste år. På landsplan var 55 procent af piger født i 2002 og 32 procent af piger født i 2003 nu færdigvaccinerede.

Frafaldet til vaccinationsprogrammet satte for alvor ind på Fyn og i resten af Danmark, efter at TV2 i 2015 sendte tv-dokumentaren "De vaccinerede piger". Heri fortalte en række piger, at de oplevede at have fået alvorlige bivirkninger efter at have fået vaccinen.

Udsendelsen førte blandt andet til, at der rundt omkring i landet blev oprettet centre, hvor piger med oplevede bivirkninger fra HPV-vaccine kunne henvende sig.

Mellem marts 2015 og marts 2017 blev 330 piger henvist til centret. Sidste år blev kun 12 piger henvist.

- Jeg har læst alle de henvisninger, vi har fået til vores afdeling, og tit havde lægen anført, at patienten eller en forælder havde set en dokumentar i fjernsynet, hvorfor de spurgte, om det mon kunne være HPV-vaccinen, der var årsag til symptomer. Der er ikke nogen tvivl om, at TV 2-dokumentaren fik lavinen til at rulle, sagde overlæge Svend Stenvang fra Infektionsmedicinsk Afdeling for nylig til Fyens Stiftstidende.

Der er aldrig fremlagt nogen videnskabelig dokumentation, som understøtter den voldsomme frygt for vaccinen, som herskede i nogle år.