Indsigt

Hvorfor holde den her pengeuge?

- Det er godt, der kommer mere fokus på økonomi allerede fra en tidlig alder, for der er knap 50.000 unge danskere i RKI, og det, synes jeg, er rigtig mange. Jeg møder unge i banken, der spørger 'hvad er et budget?. Jeg håber, at kunne påvirke nogle til at træffe nogle gode beslutninger.

Hvordan er niveauet af kendskab til privatøkonomi hos 14-15-årige?

- Det er faktisk ikke særligt højt. De har ikke snakket særlig meget om det. Læreren fortalte, at hun havde gennemgået et budget med eleverne og spurgt dem, om de vidste noget om økonomien derhjemme. Det var der ingen, der gjorde. Men man skal begynde at tage børnene med ind over beslutningerne.

Er manglende overblik over økonomi et problem hos unge?

- Ja, det synes jeg faktisk, det er. Jeg møder unge kunder, der ikke engang ved, hvad rentesatser på et lån er, hvad det betyder, hvis man optager et lån, og hvad ÅOP er. Det kan have konsekvenser, for hvis man så optager kviklån, så betaler man rigtig meget for det. Det er vigtigt, at de ved, hvad de går ind til. Fælderne er ofte, at man kan optage kviklån, SMS-lån og komme i RKI, hvis man ikke kan betale det.

Hvad er dit vigtigste budskab til de unge?

- Tænk, før I tager et lån. Spar op, så meget I kan, for så skal I ikke betale for at låne penge til forbrug.

Hvordan kan man som forælder lære sit barn om økonomi?

- Det handler om at tage dem med i økonomien i dagligdagen. Tag dem med, når du handler på nettet. Vis dem, hvad man skal være opmærksom på på hjemmesiderne, hvordan de bruger et Nemid og undgår at blive snydt for penge og koder på nettet. Skal I have et lån, så tag børnene med ind over. Vis dem jeres overvejelser, og hvad de forskellige ting betyder. Når I får lån, så vis dem jeres lønsedler. Lær dem, hvordan det hænger sammen - arbejdsmarkedsbidrag, skat. Tag dem med på indkøb, så de får en fornemmelse af priser og lærer, hvordan de bruger kort og sikrer sig, at personen bag ikke ser koden.