Debat: Lad det komme an på en prøve

Læserbrev: I Arbejdsgiverne er vi enige med vores overenskomstpartner 3F om mange ting. Vi er begge meget optaget af, at vi har en velfungerende industri, der kan skabe velstand og fastholde vores position som et konkurrencedygtigt produktionsland. Og at medarbejderne her er den helt afgørende ressource.

I Arbejdsgiverne ser vi desværre, at det mange steder kniber med denne ressource. Vi oplever en katastrofal mangel på arbejdskraft indenfor håndværk og industri. Men det billede kan Kenneth Hove, formand for 3F Vest ikke genkende. Han mener, at der indenfor visse fag i visse områder kan være rekrutteringsudfordringer. Men ikke en mangel.

I Arbejdsgiverne repræsenterer vi blandt andet industri- og smedevirksomheder, og her hører vi over hele landet, at de har store problemer med at skaffe de folk, de skal bruge. Er en virksomhed gået konkurs, kan en anden virksomhed være heldig at overtage nogle ansatte. Men der er ikke meget at give af. Mange virksomheder føler sig heldige, hvis de har kunne ansætte et par erfarne smede.

Ydermere har vi spurgt i vores erhvervspanel, og her svarer 70 procent, at de decideret må sige nej til ordrer, fordi de ikke har mandskab nok. Der mangler hænder til at udføre arbejdet, styre maskinerne og svejse stålet. Og det er selv om, at mange metalvirksomheder i landområderne gerne giver mennesker, der er kommet ud på et sidespor, en chance, hvis der kan blive noget arbejdskraft ud af dem på sigt.

Så jeg vil fastholde min påstand om, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er til at tage og føle på. Men jeg er glad for Kenneth Hoves kommentar i avisen. Han skriver, at han gerne vil opfordre lokale virksomheder til at kontakte 3F Vest, når de søger flere hænder. Her opfylder de på landsplan 98 procent af de jobordrer, de modtager. Det tilbud vil vi meget gerne tage imod. Vi vil bede vores medlemsvirksomheder på den egn om at kontakte 3F Vest. Så må vi se, om der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.