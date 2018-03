Debat: Den første røgfri generation i 2030

Læserbrev: Svar på Flemming Møller Mortensens (S) indlæg her i avisen.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, beskyldte forleden Venstre for at sætte sig over i hjørnet med korslagte arme, når det gælder om at styrke rygeforebyggelsen. Det er en decideret forkert påstand. Lad mig med det samme understrege, at vi i Venstre er meget bekymrede for det unge segment i befolkningen, som ryger. I Venstre ønsker vi at styrke forebyggelsen og sætte skub i en kulturændring, så vi helt undgår, at en ung tænder den første cigaret. Vi har en ambition om, at vi i 2030 skal have den første røgfri generation. Det er en utrolig ambitiøs målsætning.

Lad mig nævne et par eksempler på, hvordan vi de seneste år har styrket forebyggelsesindsatsen. Sammen med partierne bag satspuljen har Venstre igangsat en helt ny type forebyggelseskampagne målrettet de unge. Kampagnen kører på de sociale medier i de unges eget sprog. Som noget nyt løber kampagnen over flere år. I skrivende stund er videoerne blevet set 829.898 gange på YouTube. Det er utroligt flot.

Derudover er der kommet større advarselsbilleder på cigaretpakkerne og en henvisning til "Stoplinien", så man nemt kan ringe og få rygestop-rådgivning. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har indgået en helt ny partnerskabsaftale med detailhandlen. Partnerskabsaftalen skal blandt andet sikre, at man i detailhandlen i højere grad efterspørger legitimation, når en ung vil købe cigaretter.

Dansk lov siger, at der ikke må sælges tobak til unge under 18 år. Detailhandlen har et meget stort ansvar for at sikre, at dansk lov overholdes. Vi har hørt alt for mange bekymrende historier om sløseri med salg af tobak. Det skal stoppe. Derfor har vi taget initiativ til at styrke håndhævelsen af lovgivningen, således at Sikkerhedsstyrelsen fremover skal kontrollere, om aldersgrænsen bliver overholdt.

Jeg er klar over, at flere aktører taler for markante prisstigninger på cigaretter. Socialdemokratiet har for eksempel tidligere hævet priserne med tre kroner på en cigaretpakke, men er nu tilsyneladende i konflikt med sig selv om, hvorvidt man ønsker at gå denne vej igen. I Venstre ønsker vi danske priser, der har et niveau, så vi ikke tilskynder til hverken øget grænsehandel eller flere illegale cigaretter på det danske marked.

For mig er det afgørende, at vi følger udviklingen af de unges rygevaner tæt og samtidig er opmærksomme på at evaluere de initiativer, vi har taget den seneste tid. Når vi ser evalueringsresultaterne, er der god grund til at se på, om der er nye indsatser, som kunne give mening.

For målet er klart: Vi ønsker den første røgfrie generation i 2030.