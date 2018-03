Debat: M/F Marstal havde rigelig tid

Læserbrev: Svar på indlæg fra Dorte Olbæk Hansen og Johannes Irminger, navigationsskolen Simac. Tak for jeres kommentarer vedrørende omskrivning af sejladsbestemmelserne og godt sømandskab.

Tilbage til den indberettede hændelse 1. oktober på cirka position N55.02E10.33 i Svendborgsund vest for Iholm Flak. Med et mindre fartøj af M/F Marstals størrelse kan det ikke betegnes som et snævert farvand. Ej heller er Marstal hæmmet i sin manøvreevne på den pågældende position. Jeg har fastholdt en konstant kurs på cirka 069° og Marstal cirka 052°.

Det er skærende kurser. Regel 13(b) overhalende skib er til fulde opfyldt. Marstal ville have påsejlet mig med 12 knob, som følge af de angivne forudsætninger. Regel 17a og b forudsætter, at man kan bedømme, hvilken manøvrer det indhentende fartøj har tænkt sig at udføre. Jeg havde 15 til 20 sekunder til at reagere i efter, M/F Marstal afgav et signal, der ikke efterlevedes umiddelbart. Før jeg foretog en undvigemanøvre, skulle jeg sikre mig, at Marstal virkelig havde til hensigt at påsejle mig, hvorefter jeg udførte min undvigemanøvre med ganske få sekunders varsel. Jeg undgik en kollision, det gjorde Marstals adfærd ikke. Efter min opfattelse, har M/F Marstal fraveget samtlige regler. Min prioritet er at sejle mit eget fartøj først og fremmest - ikke at være barnepige (regel 17a og b) for en fuldbefaren styrmand på et andet fartøj. Det er jeg i det omfang mit eget fartøj ikke kræver fuld opmærksomhed. Jeg har været i sigte af Marstal i mindst 11 minutter. Rigelig tid til at observere min kurs og fart. Det må være et eksempel på dårligt sømandskab.

Jeres henvisning til domspraksis er sikkert korrekt for erhvervsfartøjer, men ikke mellem erhvervsfartøjer og fritidsfartøjer. De afgørelser, jeg har kendskab til, er erhversfartøjet blevet pålagt 100 procent af ansvaret. Ovenstående må vel betegnes som dårligt sømandskab. I underviser navigationsaspiranter, der ikke altid har sejlererfaring. Udtrykket godt sømandskab benyttes i flæng i undervisningen. I må da kunne forklare det bedre.