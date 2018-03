Læserbrev: Når de statsansattes arbejdsgiver, Sophie Løhde (V), om de statslige fagforeningers strejkevarsel for 15.000 ansatte på udvalgte strejkemål udtaler: "At det vil ramme helt afgørende dele af det danske samfund", så er det dog bemærkelsesværdigt, at samme Sophie Løhde (V) svarer igen med lockout-varsel for 120.000 på det statslige område.

Det vil vel endnu mere "ramme helt afgørende dele af det danske samfund". Hele otte gange så meget.

Så: Hvem optrapper konflikten?