Byudvikling

Fredericia: Tre fyrtårnsprojekter i Kanalbyen er nu skrevet ind i udviklingsplanen for det 20 hektar store område ved byens havnefront.

Den nye version bevarer Kanalbyens overordnede fysiske plan med kanaler, klimasikring af hele Fredericias bymidte og de stærke sigtelinjer mellem byen og havet. Men nye udviklingstiltag er kommet til. Det oplyser Kanalbyen i en pressemeddelelse.

Visionen med de tre fyrtårnsprojekter er at skabe grundlag for et nyt musicalcenter til Fredericia Teater, at skabe mere plads til gæstesejlere i lystbådehavnen samt at udvikle Kanalbyen og Fredericia som krydstogtdestination.

- De tre fyrtårne, som vi nu arbejder mod, vil tilsammen vil kunne skabe en enorm vækst og en masse byliv i Kanalbyen. Det er selvsagt ikke nogle projekter, vi hverken kan eller skal løfte alene, og derfor har vi indgået partnerskaber med blandt andet Fredericia Teater, Fredericia Kommune og ADP, fortæller projektdirektør i Kanalbyen Tim E. Andersen i pressemeddelelsen.