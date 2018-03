Debat: Vi skal lette presset på vores sygehuse

Af: Villy Søvndal, Gl. Bjert 39 C, Sdr. Bjert, og Vicky Lorenzen, Odensevej 24b, Ringe , medlemmer af regionsrådet i Syddanmark for SF

Synspunkt: De ansatte i vores sundhedsvæsen er pressede hver dag. For pressede. Der er behov for, at både regeringen og regionerne tager ansvar for at sikre kvaliteten på vores sygehuse.

Vi er nødt til at sikre de ansatte mere tid til den enkelte patient og til at samle tankerne, inden de skal videre til den næste. Det kræver penge, og de kan kun findes af regeringen og Folketinget.

Samtidig skal vi blive endnu bedre til at forebygge. Det gælder især de tre største trusler mod folkesundheden: Følgerne af rygning, overvægt og stress.

Vi kan gøre en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker, hvis vi bliver bedre til at tage problemerne i opløbet.

Vi risikerer at blive indhentet af virkeligheden, hvis vi ikke gør mere for, at færre får brug for hjælp på sygehusene. Den seneste omfattende undersøgelse af folkesundheden viser tydeligt, at det går den forkerte vej på flere afgørende områder.

Flere unge mistrives, over halvdelen af os er overvægtige, flere unge begynder at ryge og andelen af danskere med et højt stressniveau er steget fra hver femte i 2010 til hver fjerde sidste år. Det skal vi tage meget alvorligt.

I SF har vi en drøm om at sætte gang i en omfattende national indsats imod de tre store trusler mod sundheden; rygning, overvægt og stress. Tænk hvad det ville betyde, hvis vi kan knække kurven.

De seneste år har vi set en stribe eksempler på, hvilken situation vores sygehuse står i.

Den tidligere afdelingschef på Rigshospitalet fødeafdeling sagde op i protest mod presset på afdelingen. Sygeplejerskerne på Holbæk Sygehus så sig nødsaget til at melde ud, at forholdene var så dårlige, at der var betydelig risiko for patientsikkerheden. Og på de sønderjyske sygehuse har der været alvorlige sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø og for mange patienter til de ansatte.

Hvis man skulle tro, det var enkeltstående tilfælde, kunne man i efteråret bliver klogere ved at læse Fyens Stiftstidende. En aktindsigt dokumenterede stribevis af fejl, læger der ikke har tid til stuegang, sygeplejersker, der går grædende hjem fra vagter og har konstant dårlig samvittighed over for patienterne. Det var rystende læsning.

Heldigvis er der lige nu et betydeligt økonomisk råderum. Det betyder, at det alene er op til den politiske vilje at sikre, at personalet på vores sygehuse får mulighed for at levere den tryghed, vi forventer som patienter og pårørende.