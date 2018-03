Debat: Nærmiljøet og de små enheder

Læserbrev: Nærmiljøet og de små enheder har længe været under pres og er stadig under pres af centraliseringen. Det gælder på alle områder: forretninger, skoler, den kollektive trafik, sygehusene, kommunal service, centralisering af arbejdspladser, osv.

Byrådene har med jævne mellemrum sat den øvre grænse for dagligvarebutikker op, hvilket øger afstanden mellem butikkerne. Fortsætter det, så vil der på et tidspunkt kun være butikker og servicecentre omkring de store byer. Man kan tage til Virginia for at se det.

Argumentet for enhver centralisering er, at der tjenes penge på det. Kommunernes miljø- og energiafdelinger regner i dag på, hvor mange penge der kan spares ved at flytte danskere sammen i nogle få byer.

Den hidtidige centralistiske tænkning bygger på antagelsen af, at nærmiljøet ikke er noget værd. Centraliseringen stopper først, når flertallet af vælgerne i stemmeboksen siger nej til politikere, der accepterer centraliseringen. For administrationerne, planlæggerne og eksperterne har ingen værdier, hvori nærmiljøet og de små enheder har nogen værdi.