Lørdag er der Landsbyfællesskabskonference på Hindsholmskolen i Dalby. Her skal repræsentanter fra kommunens lokalråd og beboerforeninger mødes for at udveksle erfaringer.

Nordøstfyn: På Hindsholmskolen i Dalby samles 38 ildsjæle lørdag. Alle er de repræsentanter fra de 10 lokalråd og beboerforeninger, som er medlemmer af Kerteminde Landsbyråd, og de mødes til en konference om landsbyfællesskab.

Formålet med konferencen er, at landbybyerne mødes og får udvekslet erfaringer om, hvorvidt det overalt i kommunen bliver muligt at realisere landsbypolitikkens vision om, at Kerteminde er kommunen med de levende landsbyer. Ved mødet skal de lokale repræsentanter fra nær og fjern i kommunen også komme med deres input til en revision af den landsbypolitik, der har eksisteret de sidste fire år.

- Vi håber, at vi allerede på konferencen kan få gode input til, hvilke temaer, vi - Landsbyrådet og kommunen - skal sætte fokus på i de kommende fire, siger Steen Hjorth, der er formand for Kerteminde Landsbyråd.

- Kommunen har netop vedtaget, hvordan processen for arbejdet med den nye landsbypolitik skal foregå og har udpeget Jens Arne Hansen fra Arbejdsmarked-, Erhvervs - og Vækstudvalget og Terje Pedersen fra Miljø-, Natur- og Teknikudvalget til at indgå i den gruppe, som sammen med tre repræsentanter fra Landsbyrådet skal koordinere arbejdet med den nye politik. Et arbejde, vi ser frem til og glæder os til at komme i gang med, understreger Landbyrådets formand, som også er formand for Mesinge Lokalråd.

Det er tredje gang, at energiske folk fra kommunens landsbyer samles til konference. Konferencen er et resultat af den gældende landsbypolitik, hvor et af fokusområderne er "fællesskabets rammer."