Kortfilmen "Sé, hvilken klovn" med Tommy Kenter i hovedrollen, der er skrevet og instrueret af Jacob Pilgaard, fik tidligt så meget omtale og succes, at Pilgaard mod traditionen besluttede at give den fri. Det har muligvis kostet nogle filmfestivaler, men instruktøren fortryder intet.

- At have viden er sindssygt vigtig, og så kan man afvige derfra, for filmen bliver lavet på fiktionens præmisser. Men det danner et fundament, og det gør arbejdet med skuespillerne meget nemmere, siger Jacob Pilgaard, der er cand.mag i medievidenskab og uddannet manuskriptforfatter ved den fynske filmskole 18 Frames.

Men forud for det endelige resultat ligger et stort research-arbejde. Blandt andet var Jacob Pilgaard på besøg på OUH og i kontakt med Danske Hospitalsklovne, der gav feedback på manuskriptet, og arbejdet med disse indledende manøvrer var godt givet ud.

Klovnekarakteren kom egentlig fra et andet sted. På tegnebrættet lå en kortfilm om klovne til optagelsesprøve, men da Jacob Pilgaard så et tv-indslag om hospitalsklovne, gav det ham en idé. Idéen blev til kortfilmen "Sé, hvilken klovn", som Jacob Pilgaard har skrevet og instrueret. Den blev sidste år vist på Odense Intenationale Film Festival, OFF, og siden har den fået liv på både filmfestivaler i udlandet og blandt danske filminteresserede. I udlandet har den blandt andet vundet "Årets Film" på den engelske The Monthly Film Festival blandt 476 udvalgte film.

De tilbagemeldinger, Jacob Pilgaard har fået, siden kortfilmen blev vist på OFF, har været overvældende, og blandt andet bider instruktøren mærke i, at filmen rammer bredt aldersmæssigt. Det er han glad for, for han vil gerne lave film, der rører noget i folk.

- Jeg laver ikke film for at please en kortfilmsnørd, jeg vil gerne give publikum noget, siger han.

Måske derfor var der også et sjældent rum for slinger i valsen. Det er ellers svært nok at lave kortfilm, for alt skal være så koncentreret, og hver scene har betydning, men han gjorde alligevel en undtagelse, forklarer Jacob Pilgaard.

For mens han skrev filmen, døde en af hans gode venner, Bruno, som filmen også er dedikeret til. Derfor inddrog han små henvisninger til Bruno, som egentlig ikke passer ind i historien eller kortfilmens stramme format, men på trods af modstand fra både producer og rådgivere, fik han det, som han ville.

- Det føles rigtigt. Det har betydning for mig at mindes ham i den film. Men i konteksten er det helt skævt, siger han med et smil og fortsætter:

- Jeg synes, jeg havde brug for at have ham med. Det må være mit privilege som instruktør, siger han.

