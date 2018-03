Fredag var der lodtrækning til kvartfinalerne i årets Champions League-turnering i fodbold, og der er flere interessante opgør i vente.

Juventus skal møde Real Madrid i den ene af fire kvartfinaler, hvilket er en gentagelse af sidste års finale, hvor Real Madrid slog Juventus med 4-1.

Det italienske mandskab blev trukket først og skal dermed spille på hjemmebane i det første opgør, som spilles 3. april.