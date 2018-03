Debat: SF foreslår etablering af borgernes idébank i Region Syddanmark

Af: Villy Søvndal, politisk ordfører, på vegne af SF's regionsgruppe, Gl. Bjert 39 C, Sdr. Bjert

Læserbrev: Som politisk valgte medlemmer af Region Syddanmark deltager vi i mange sammenhænge til møder eller modtager henvendelser fra borgere med forslag og idéer til at forbedre regionens tilbud.

Vi diskuterer ofte, hvordan vi kan sikre en lettere adgang for borgerne til at komme med idéer og forslag, som kan give et nyt syn på regionens mange tilbud/ydelser. Omvendt diskuterer vi også løbende, hvordan regionen kan komme tættere på borgerne.

Som en ny mulighed for at sikre borgerne en lettere adgang foreslår SF en regional idébank, oprettet på regionens hjemmeside, hvor borgene kan komme med idéer og forslag og samtidig følge de forslag, der bliver fremsendt.

Tanken bag idébanken er at etablere en hurtig og enkel vej til at få idéer/forslag vurderet/besvaret inden for en rimelig tidsfrist. Der vil formentlig komme forskellige typer af forslag:

- Forslag, der ganske enkelt vil kunne gennemføres uden lang behandling.

- Forslag, der kræver lidt flere administrative overvejelser.

- Forslag, der er så omfattende og skelsættende, at de kræver politisk behandling.

- Forslag, der ikke er i overensstemmelse med regionens politik, som må afvises.

For at sikre en smidig administration forpligtes regionen til:

- At kvittere overfor borgeren med opgivelse af link til hjemmesiden, og inden for en rimelig tid beskrive forslagets videre færd.

- At svare på idébankens hjemmeside om resultatet af henvendelsen/forslaget. Borgeren henvises til at følge forslaget på hjemmesiden.

- Forslaget påbegyndes hurtigst muligt og gennemføres i første omgang som et etårigt forsøg, hvorefter der tages stilling til, om forsøget skal fortsætte. Hvis det viser sig, at der indkommer meget få forslag, eller forslagene medfører urimelig tid til administration og/eller er helt irrelevante, kan forslaget naturligvis revurderes hurtigere. Hvert kvartal rapporteres til regionsrådet om idébankens status.