Debat: Landbruget er et erhverv på støtten

Læserbrev: I et indlæg her på debatsiden onsdag den 14. marts karakteriserer Svend Åge Jessen fra Tåsinge dansk landbrug som verdens bedste. Det må betyde, at vi, efter Svend Åge Jessens mening, leverer verdens bedste landbrugsprodukter. Det burde der være penge i. Pris og kvalitet følges ad.

Nu forholder det sig i virkelighedens verden imidlertid sådan, at landmændene i de snart 72 år, jeg har levet og betydeligt længere tilbage i tiden, ikke har været i stand til at klare sig selv. De har levet på støtten. De har nasset på vi andres skatteindbetalinger. Helt i modsætning til tømrere, murere, skorstensfejere, købmænd, VVS-folk og så videre, der har måttet værsgo at få enderne til at nå sammen ved egen hjælp. Eller dreje nøglen.

I år modtager landmændene i EU cirka en milliard kroner om dagen i landbrugsstøtte. Jeg er derfor mere end grundigt træt af at høre danske landmænd himle op om vigtigheden af de enorme indtægter, de skaffer vort land i form af landbrugseksport.

Når vi fratrækker samfundets udgifter til forureningsbekæmpelse og sygdomsbekæmpelse forårsaget af landbruget, falder landmændenes pral til jorden som en affyret nytårsraket. Der er kun de sølle stumper tilbage.