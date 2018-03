DR's budget bliver 20 procent mindre. Fremover skal DR finansieres over skatten og ikke licensen.

Regeringen og Dansk Folkeparti er fredag nået til enighed om rammen for DR's økonomi de kommende fem år.

DR's budget beskæres med 20 procent i perioden, og medielicensen bortfalder.

I stedet finansieres DR over skatten via et lavere personfradrag, fortæller aftaleparterne.

Finansminister Kristian Jensen (V) hæfter sig ved, at DR fremover bliver "mere fokuseret".

Og så fremhæver han, at finansieringen er fordelagtig for de fleste danskere - bortset fra dem, der hidtil har snydt med licensen.

- Danskerne vil få gevinst ved det her. Gevinsten vil være forskellig, afhængigt af om man er enlig eller et par. Men der vil være en gevinst, siger han.

Dansk Folkeparti havde spillet ud med en beskæring på 25 procent, men gruppeformand Peter Skaarup er alligevel tilfreds med aftalen.

- Det er rimeligt, at DR ligesom andre institutioner skal effektivisere, og så er det meget positivt, at vi får afskaffet licensen, som er gammeldags, siger han.

Rammen for DR's økonomi ligger altså fast, men de konkrete krav til mediehusets virke skal først lægges fast i forhandlingerne om en samlet medieaftale.

Det ventes, at kulturminister Mette Bock (LA) snart fremlægger regeringens udspil til en sådan aftale.

Hun glæder sig til at se DR udvikle sig de kommende år på et mindre budget, der tvinger public service-institutionen til at tænke i nye baner.

- Det er den brændende platform, der skal til, for at DR kan nytænke sig selv, siger kulturminister Mette Bock (LA) om besparelserne.

En del af dem - to procent eller knap 80 millioner kroner - flyttes over i en særlig pulje til konkrete medieprojekter.

De mere præcise vilkår for, hvordan man kan få del i denne pulje, bliver også en del af forhandlingerne om et medieforlig.