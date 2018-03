- Forhåbentlig betyder det stuearrest, og så får Bolbro alligevel sin pølsevogn.

Sådan lød det roligt fra den 52-årige, højreradikale politiker Michael Ellegaard fredag, kort efter han havde modtaget sin dom ved Retten i Odense.

Her blev han idømt seks måneders ubetinget fængsel for at have truet og chikaneret en socialrådgiver fra Odense Kommune, der tidligere har været med til at behandle en sag om tvangsfjernelse af Michael Ellegaards barn.

Den indvandrekritiske politiker har i forvejen afsonet en dom på otte måneders fængsel for at true selvsamme socialrådgiver, og det er i forbindelse med den sag, at han nu er dømt igen.

Den 31. januar 2017 vidnede socialrådgiveren nemlig mod ham, og samme eftermiddag gik Michael Ellegaard hjem og skrev en mail med truende indhold til socialrådgiverens arbejdsmail.

Han blev derudover dømt for at have cirkuleret rundt i sin bil ved socialrådgiverens arbejdsplads den 22. februar med henblik på at chikanere socialrådgiveren.

Påstande Michael Ellegaard ikke gav meget for, da anklager Trine Friis læste mailen op:

- Det er noget selvpåtaget ængstelse. Det er ikke en trussel, det er fakta, sagde han bestemt.