Faaborg: For andet år i træk oplever Faaborg Gymnasium et fald i antallet af elever, der søger skolen. Blot 54 elever har søgt om at starte på Faaborg Gymnasium efter sommerferien, og det er en halvering af søgningen på blot to år. Sidste år var der 65 elever, der havde søgt på nuværende tidspunkt.

Nedgangen skal blandt andet ses i lyset af, at 170 færre unge på Fyn har søgt en gymnasial uddannelse i år, sammenlignet med sidste år.

For rektor Sophie Holm Strøm på Faaborg Gymnasium er det selvfølgelig en ærgerlig udvikling.

- Vi havde forventet en nedgang, men ikke så stor. Vi havde håbet på, at 40 procent af ungdomsårgangen ville søge gymnasiet, som er gennemsnittet i regionen. Men der er noget, der tyder på, at der ikke er så mange, der er uddannelsesparate i Faaborg-området, som andre steder, og det slår også igennem hos os, siger hun.

Faldet fra 65 til 54 elever kan ikke undgå at få personalemæssige konsekvenser. Skolen kommer sandsynligvis til at reducere antallet af 1.g-klasser fra tre til to.

- Det er det, vi er begyndt at tale lidt efter. Det bliver nok den vej, det går. Så vi kommer til at få brug for færre lærere, end vi har nu. Det kan desværre ikke undgås, siger Sophie Holm Strøm.

Hun lægger ikke skjul på, at hun er endog meget skuffet over udviklingen.

- Jeg er jo selvfølgelig ærgerlig over, at der ikke er flere unge mennesker i Faaborg, der får glæde af det fantastiske tilbud, vi har. Over de seneste tre år har vi jo ligget markant over karaktersnittet, når man sammenligner med den socio-økonomiske reference, siger hun.