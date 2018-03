Peder Albert Josefsen, Åvangen 88, Ringe fylder 60 år mandag d. 19. marts.

Peder er født og opvokset i Skovby på Ærø og er ud af en landmandsfamilie. Gymnasieuddannelsen trak dog den unge mand på blot 16 år fra sin fødeø til Svendborg, hvor han også i sin tid som lærerstuderende på Skårup Statsseminarium blev boende. Efter endt lærereksamen i 1981 fik han sin første lærerstilling på Reventlow Skolen i Krarup. Videreuddannelse til skolebibliotikar og IT-vejleder førte til en forfremmelse til souchef i 1993. Et hyggeligt landsby samfund, der bød på bl.a. deltagelse i de årlige dillettant forestillinger og fodbold. Det var også i årene i Krarup, at Peder begyndte at interessere sig for bankverdenen. I 1993 blev Peder første gang valgt ind i bestyrelsen for Andelskassen Egebjerg.

I 1998 bød muligheden sig for en ny stilling som viceskoleinspektør på Espe Skole. Det var gode år med ombygning af skolen, ansvarlig for skolebiblioteket, vikardækning, sløjdlokale, ankermand omkring sceneopbygning til skolens årlige teater forestillinger m.v.

Hvervet i Andelskassen blev udvidet med en bestyrelsespost i Sammenslutningen af Danske Andelskasser/Danske Andelskassers Bank i Hammershøj fra 2001 til 2009.

De seneste 8-9 år har bragt meget nyt med sig, da Peder i 2010 grundet sygdom ikke længere kunne bestride sin stilling som viceskoleinspektør. Han har med stor ihærdighed arbejdet på at få en hverdag med et arbejde som fast omdrejningspunkt. Det blev til et par perioder på kontoret hos Plakatforlaget 2011-2013, ansættelse hos Poda Hegn som sælger/tilbudsgiver fra 2013-2014. Siden januar 2015 ansat på biblioteket hos UCL i Odense.

Privat er Peder en meget aktiv og dygtig gør-det-selv-mand, hvilket hjem og have i Åvangen bærer præg af.

Ferieture med fruen sættes der også stor pris på - så mon ikke 60-året også har en rejse på bedding! Måske motorcyklen skal ud at trille.

Dagen fejres med familie og nære venner i Åvangen 88 - og selve fødselsdagsfesten fejres på et senere tidspunkt.