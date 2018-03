Munkebo: Ifølge H. C. Andersen kan en fjer blive til fem høns, når der bliver talt (eller skrevet) tilstrækkeligt om den.

Efter samme opskrift blev en død hund, der viste sig at være død af sygdom, anledning til, at folk var bange for at lufte hund i Munkebo.

Ifølge et opslag på facebook, var hunden nemlig død af en forgiftning, og det satte nettet i selvsving. Folk delte flittigt opslaget og kommenterede på livet løs ikke mindst om, hvad denne "forpulede syge stodder", der gik og lagde gift ud for hundene, skulle udsættes for. Nogle havde sågar teorier om, hvem det var.

Det gik endda så langt, at en hundeklub satte en indsamling i gang til fordel for den kostbare dyrlægeregning.

Nu viser det sig imidlertid, at hunden døde af en blødende tumor i tarmen. Så der var nok ingen gift i skoven mellem Rosendalen og Toften eller det omkringliggende stisystem, og der var nok heller ikke nogen ondsindet mandsperson, der lagde forgiftet pålæg ud, således som nettet ellers flød over med påstande om.

Så pas på derude - ikke på gift - men på historier på Facebook, der løber løbsk.