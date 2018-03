Middelfart: Har man lyst til at synge gospel og lyst til opleve energien og glæden ved at synge i et gospelkor, så er netop eneste forudsætning for at deltage i en gospelworkshop, som Teglgårdskirken barsler med i weekenden 5.-6. maj.

Steffen Bay leder workshoppen over to dage. Han er uddannet på Det kgl. Danske Musikkonservatorium og leder til dagligt Bredballe Gospel Choir samt South City Gospel Choir i Kolding. Han formidler med stor passion og engagement gospelmusikkens sange og har styret utallige workshops rundt omkring i Danmark og udlandet.

Workshoppen rundes af med en gospelgudstjeneste i kirken søndag fra klokken 15-16.30.

Pris for workshop er 150 kroner. Tilmelding skal ske til Birgit Tind på info@teglgaardskirken.dk. /EXP