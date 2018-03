Ligesom Storbritannien bør danske politikere og kongehuset blive væk fra fodbold-VM i Rusland til sommer efter forgiftning med nervegift af den russisk eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia i byen Salisbury.

Det mener De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, mens regeringen overvejer, om angrebet skal have konsekvenser for forholdet mellem Danmark og Rusland.

- Danmark og andre EU-lande bør bakke op bag Storbritannien. Vi skal øge sanktionerne mod Rusland. Vi skal komme så tæt på (præsident Vladimir) Putin som muligt og oligarkerne omkring ham, siger Naser Khader.

Den britiske premierminister, Theresa May, har udvist 23 russiske diplomater. Og ingen medlemmer af det britiske kongehus eller regering kommer til VM i fodbold i Rusland, som ifølge May står bag giftangrebet.

- Vi skal fra officiel dansk side sige nej til at deltage ved VM i fodbold. Det handler om de officielle repræsentanter. Jeg håber, at andre EU-lande også bakker op bag det synspunkt. Ellers må vi gøre det solo, siger Naser Khader.

Sergej Skripal og hans datter har ligget på intensivafdeling, siden de 4. marts blev fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury det sydlige England.

Theresa May siger, at den russiske stat er ansvarlig for mordforsøget.

Spørgsmål: Hvorfor skal vi ikke trække det danske fodboldlandshold?

- Det må DBU tage sig af. Jeg udtaler mig i forhold til politikere og de officielle repræsentanter. Det gør et stort indtryk, at vi vælger at udeblive fra festlighederne med Putin, mener Naser Khader.