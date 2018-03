Middelfart: Den lokale fodboldklub MG & BK har indgået en gruppeaftale med GF Fyn, der giver medlemmer, frivillige, forældre og bedsteforældre til medlemmer i fodboldklubben mulighed for at få et uforpligtende tilbud på forsikringer fra GF og samtidig støtte klubben eller et hold med 300 kroner, skriver boldklubben i en pressemeddelelse.

GF Fyn mødte således også talstærkt op for at give hånd på aftalen.

Gruppeaftalen giver en række fordele som for eksempel overskudsdeling på bilforsikring og 12 procent rabat på øvrige forsikringer.

Tilmelding skal ske via en kupon i klubhuset. Den afleveres i cafeteriet eller i postkassen ved klubhuset. /EXP