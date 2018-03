Ejby: Britta Ellebæk Frederiksen er blevet udpeget som ny leder i Børnehuset Egetræet og Ejby Skoles SFO, Egehuset. Hun kommer fra Skallebølle ved Vissenbjerg, skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

Britta Ellebæk Frederiksen blev uddannet pædagog i 1984 og har siden beskæftiget sig med børnehavebørn. Ud over sin pædagoguddannelse har hun en uddannelse som coach, en diplomuddannelse i ledelse samt mastermoduler i pædagogik og ledelse. Lederen er allerede ved at lære børn og forældre i Ejby at kende og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med forældre, bestyrelser og personale. - Der er unikke muligheder i brobygningsarbejdet mellem daginstitution og skole for at støtte børns læring, trivsel og dannelse, siger hun.

Hun ser her unikke muligheder for at styrke "det gode børneliv" og "den røde tråd" i barnets liv.

Grete Berggren, der er dagtilbuds- og skolechef, glæder sig over tiltrædelsen:

- I Britta har Egetræet og Egehuset fået en erfaren, veluddannet og kompetent leder. /EXP