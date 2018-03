Middelfart: For Daniel har årene som lærling hos firmaet El:Con ikke kun været en læretid inden for elektrikerfaget. Det har også givet ham en god portion personlig læring.

- Det har været en stor personlig udfordring for mig at komme op om morgenen. Men jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået al den konstruktive feedback og goodwill fra min leder her i Middelfart. Det har været med til at give mig et skub i den rigtige retning, forklarer Daniel.

Daniels leder, serviceleder Bjørn Pannach, er også stolt:

- Daniel er en ekstremt dygtig håndværker. Vi har haft nogle udfordringer, men hold da op, hvor en flot afslutning på hans lærlingeuddannelse. Jeg har aldrig set en ung mand, der var så glad, som da Daniel bestod sin eksamen med så stor overbevisning.

Her sigter servicelederen til et flot 10-tal i den mundtlige eksamen samt et 7-tal i den skriftlige samt et tilbud om ansættelse i en af virksomhedens afdelinger.

Forleden blev det markeret med et svendegilde arrangeret af familie og venner. Kun den nybagte svend vidste ingenting. /EXP