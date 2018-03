Tip Find frø til spændende solsikker nu og begynd forspiring af solsikkerne indendørs i påsken.Så gerne solsikkefrøene i tørvepotter, så rodsystemet ikke forstyrres, når planterne pottes om. Hvis du vil så solsikker direkte på voksestedet, da så frøene i maj med en afstand på cirka 30 centimeter. Høje solsikker kræver opbinding for ikke at vælte. Solsikke er en nytteinsekt-magnet. Bier tiltrækkes af blomsternes nektar og pollen. Det bedste voksested til solsikke er i veldrænet jord i fuld sol. Solsikke drejer konsekvent blomsterhovederne mod solen. Solsikkens smukke farvede kronblade er spiselige, de kan pynte på kager og mad. Man kan også koge solsikkeknopper i let saltet vand a la artiskok. Som lægeurt regnes solsikke for at lindre irriteret væv og være god mod infektion i bronkierne.

Musvågerne sidder spredt i landskabet. Venter på forår. En lille zinkfarvet jernspurv pynter i rønnebærtræet, og flagspætten og spætmejsen er ude af skoven for at hakke i foderkuglerne, der er hængt op ved gårdspladsen. Pludselig hen under aften høres en mærkelig lyd. De fleste fuglelyde er vi vant til, men denne er anderledes og baner sig vej fra marken til haven som et lille skrig. Ikke højlydt, men alligevel tydeligt i en tone fuglen mæler skingert.

Skoven med en bæk hører til skovsneppens yndlingssteder, og den har sin rede og yngler i løvskovens let åbne terræn. Det pudsige ved fuglen er et meget langt tyndt næb og lave ben. Når vi betragter sneppen på vej hen over marken til skovkanten, ser den lidt tummelumsk ud, fordi den bevæger sig på de korte ben hen over markens knoldede græstuer. Ellers er skovsneppen svær at se. Den er klædt i kamuflage; fjerdragten er fuldstændig tilpasset naturens farver i brunt, lidt sort og gråt præcis som skovbunden, sneppen gemmer sig i.

Lyden er frembragt af en skovsneppe, og ankomsten er blevet mit pejlemærke for forår. Pyt med vejret og, at vi knap er nået til forårsjævndøgn endnu - skovsneppen er kommet.

Foråret er også godt gemt i havens golde jord, men udendørsinteressen styrer jeg ved at forberede en frodig have, og selv om vi ikke kan stole på en varm sommer, er det muligt at slå drømmen til om en have indhyllet i solsikker.

Solsikke rummer en artsrigdom på cirka 80 forskellige slags fra den etårige sommerblomst Helianthus annuus til flerårige stauder. En arketypisk solsikke er op til tre meter høj og blomstrer i en optimistisk solgul farve. De gammeldags gule solsikker er skønne, men det er også værd at bevæge sig videre ud i solsikkernes brogede verden og finde sofistikerede nuancer.

Et absolut "must" i min have er den mørke næsten sorte solsikke, der minder om dybrød vellagret årgangsvin; en dramatisk farve, som giver haven den flotteste karakter. Blot én sortrød solsikke i et bed fanger øjet og ses på lang afstand som et "Point de Vue".

Det er ikke alle solsikker, der er høje. De mellemhøje er praktiske, fordi de ikke så nemt vælter i blæsevejr. De helt lave solsikker på 40 til 60 centimeter er fine i krukker, i små haver eller forrest i et bed. Solsikker fås også med fyldte blomster med et virvar af kønne kronblade. Sidst men ikke mindst er det muligt at finde solsikker, der forgrener sig, så der fremkommer mange blomster over en lang periode.

Nogle solsikker er forædlede, så de er fri for pollen til glæde for dem, der holder af solsikker til afskæring. Pollenfri solsikker drysser nemlig ikke med gult blomsterstøv, når de står i vasen. En væsentlig grund til også at have fokus på at vælge solsikker med pollen er, at bierne har glæde af pollen som en del af deres fødegrundlag - pollen er en vigtig brik i biernes cyklus.