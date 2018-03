Kære Kjeld Bjerre - artiklen om duggede ruder var god og informativ, men - dit sidste forslag om at tage vinduesrammen af og fræse små halvrunde riller i rammetræet kan jeg ikke forstå. Altså, hvor der skal fræses i rammen etc. - hjælp! Håber du vil skrive svaret her og tydeliggøre det for en ældre gubbe.

! Hej Bent Svane - jeg har for en sikkerheds skyld lige læst den artikel, som du henviser til, og jeg må indrømme, at jeg heller ikke helt fattede, hvad det gik ud på: Noget med at "fræse halvrunde riller i rammetræet". At hva' for noget?

Men der er mening i galskaben, og som du og andre måske husker, var det svar på et spørgsmål om, hvorfor der kan opstå dug inde i vinduer med forsatsruder - og hvad man gør ved det. Forklaringen er, groft sagt, at de udvendige vinduesrammer er for tætte, medens forsatsruderne ikke er tætte nok.

Jamen, er det da ikke sådan, det SKAL være - det er jo immervæk de udvendige ruder, som skal holde regn og blæst ude, medens forsatsruderne bare skal holde lidt på varmen?

Ja, og forsatsruder holder vitterligt godt på varmen, især hvis de er lavet af moderne energi-glas (ligner alt andet glas, men reflekterer strålevarme). Men hvis forsatsruderne ikke er helt tætte, vil der trænge en lille smule fugtig og varm indeluft ud imellem de inderste og de yderste ruder - og fugten vil "fortætte" som dug på den kolde yderste rude.

Der er to løsninger, men de hænger sammen, så man skal gøre begge dele - Trin 1: Forsatsruderne skal tætnes efter bedste evne - helst skal de bestå i rammer med regulære tætningslister, så de bliver helt tætte.

Men "helt tæt" findes ikke i virkeligheden og derfor griber man til Trin 2: De udvendige ruder skal være så tilpas utætte, at den fugt, som uanset alle anstrengelser alligevel ender ude i mellemrummet, kan komme væk.

Hvis det handler om gamle og skæve vinduesrammer, giver det sig selv - de er simpelthen så utætte, at problemet løser sig selv. Men ofte slutter vinduesrammerne så tæt, at man er nødt til at montere ventiler, bore huller eller på anden vis sørge for passende ventilation.

Den enkleste metode består simpelthen i at bore to huller (omkring 10 mm) foroven og tilsvarende to huller forneden i hver vinduesramme - herved opstår en begrænset, men ganske tilpas luftcirkulation i mellemrummet. Men det er ikke ret kønt at se på, og der kan trænge fugt ind og ødelægge træ og maling omkring hullet - ligesom det giver adgang for ørentvister, kakerlakker, edderkopper og hvad har vi ...

Men man kan heldigvis opnå det samme på en mere elegant måde, og hermed er vi fremme ved pointen: I stedet for at bore ret igennem vinduesrammen ud til det frie, kan man lave små hakker i kanten af vinduesrammen - det giver adgang ud til revnen imellem karm og vinduesramme - og derfra ud i det frie. Og disse hakker kan man enten stemme ud, eller man kan fræse dem med et lille halvrundt fræsejern.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre