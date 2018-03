Klumme

Jamen, det er også forfærdeligt. Så er der syge børn, som ikke må få den medicin, som kan hjælpe dem, fordi medicinen er for dyr. Det gælder åbenbart om at få en sygdom, der er omfattet af behandlingsgaranti og vel at mærke på budgettet.

Og hvad med busserne, der kører alt for lidt og alt for dyrt? Var det ikke bedre, om de var gratis og for alt i verden mere regelmæssige - og det over hele landet? Og når nu den kollektive trafik er blevet til noget nær en ideologi frem for nyttig praksis, og vi er overladt til egne biler, hvad sker der så for vejene, hvor hullerne spreder sig som fregner på en forårsnæse og ødelægger støddæmpere i tusindkroners-klassen?

Eller kloakkerne, hvor rotterne flyder ovenpå, fordi der heller ikke er plads til dem, når regnen i stigende grad oversvømmer vores velfærdsstat. Jeg orker næsten ikke også at nævne de uheldige gamle, der skal være glade for et bad hver 14. dag, eller de kontanthjælpsbørn, der græder i mit fjernsyn.

Men mest af alt orker jeg ikke at være en hyggelig klummeskribent i dag, for jeg er vred. Så vred, at galden ikke kan blive inde i kroppen, men i en form for nødværge har ført til, at jeg forleden pludselig begyndte at tale højt med mig selv i fraser som "Verden er af lave", der i øvrigt er et uredigeret ekko af min afdøde mormor.