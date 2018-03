I Danmark har vi et mål om, at 50 procent af vores elforbrug i 2020 er dækket af vindmøller. Vi er heldigvis godt på vej, for i 2017 blev 43,4 procent af vores elforbrug dækket af vindkraft. Køber du grøn strøm produceret af vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller, er du med til at gøre en forskel for miljøet, og du bidrager til, at der fortsat investeres i vedvarende energikilder.

Det kan imidlertid være svært at gennemskue, hvordan det egentlig fungerer, når man vælger at købe grøn strøm. Når elproducenterne producerer strøm fra vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller, udstedes der et certifikat, der dokumenterer, at vindmøllen leverer grøn strøm til vores fælles elnet. Hver gang en ny forbruger ønsker at købe grøn strøm, reserveres en andel af disse certifikater til forbrugeren. Jo flere kunder der køber grøn strøm, jo flere certifikater skal der bruges - og det vil betyde, at ikke energivenlige energikilder fortrænges fra markedet.

Vælger du at købe grøn strøm hos eksempelvis Energi Fyn, garanteres du, at dit årlige elforbrug bliver dækket af grøn strøm produceret af danske vindmøller, men det er ikke ensbetydende med, at den strøm, som kommer ud af netop din stikkontakt, er produceret på en vedvarende energikilde, da strømmen i elnettet er en blanding af alle energikilderne. Men ved at købe grøn strøm er du med til at sikre, at andelen af vedvarende energi i elnettet øges.

Hos Energi Fyn ønsker vi at medvirke til at udvikle et bæredygtigt energisystem og bidrage til, at 50 procent af vores elforbrug i 2020 bliver dækket af vindmøller. Derfor ejer og driver vi vindmøller flere steder i Danmark, ligesom vi sælger grøn strøm til både virksomheder og private kunder gennem blandt andet elproduktet NaturEl. Du kan læse mere om grøn strøm på www.energifyn.dk.