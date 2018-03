I denne uge ville min mor være fyldt 87 år. Hendes fødselsdag, 16. marts, var hele min barndom ud over fejringen af hende altid et tjek af, om foråret var på vej. For sammen gik vi ud i den store have for at finde violer, der altid kom op i læ af hækken ud mod landevejen mellem Middelfart og Odense. Fandt vi nogle, så var foråret lige om hjørnet. Var violerne stadig ikke kommet op, måtte vi vente. Og længes.

I det stille har jeg altid efter hendes død for mange år siden kigget efter violer på hendes fødselsdag eller i hvert fald i dagene lige omkring den. Det er ikke sådan, at jeg støver rundt langs hække og hegn i forsøget på at finde violer, men jeg noterer mig bare, om de står der og dufter, hvor jeg kommer frem omkring hendes fødselsdag. Og i skrivende stund ser det ikke lovende ud her nogle dage før. Så jeg må længes. Det lykkedes dog lige at fange et par solstråler på vej ned ad gaden forleden dag. Jeg stoppede op og skyndte mig at læne mig op ad en mur, lukke øjnene og lige mærke foråret, inden det var væk igen.Hver morgen håber jeg på at blive vækket af solskin og fuglekvidder. Men fuglefløjtene er som solstrålerne spage og sporadiske, selv om de har været der i flere uger. Nu må de snart rotte sig sammen og synge og stråle foråret ind.