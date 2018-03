Middelfart: 25 frivillige vågevagter i Middelfart og omegn kan nu komme lettere igennem de mørke stunder. De har fået doneret lommelygter af virksomheden T. Hansen til deres nattevagter hos døende borgere i Middelfart Kommune, skriver frivillig leder i vågevagten Annie Karen Pedersen, som naturligvis udtrykker glæde over donationen.

- Når vi er ude og våge - mest om natten - ligger den døende i et rum med lav belysning og har brug for, at vi holder i hånd, eller bare er der og skaber ro. Hvis den døende ligger og sover, vil vi gerne sidde og læse lidt på vores fire timer lange vagter. Det er svært, når der er dæmpet belysning. Derfor ønskede vi gode lommelygter, så vi kan læse i en bog, avis eller et blad, påpeger lederen i en pressemeddelelse.

Vågevagten træder til de steder, hvor der ingen pårørende er. Eller hvor de pårørende bor langt væk, eller de pårørende er trætte og har brug for at få sovet.

- Vi har været et frivilligt tilbud i Middelfart Kommune i 10 år, som vi runder den 17. april. Vi har et godt samarbejde med plejecentre og hjemmeplejen i kommunen, fremhæver Annie Karen Pedersen.

I 2017 blev vågevagtstjenesten kaldt ud til 29 vågeopgaver og vågede hos døende borgere i 574 timer.

- Det er et meget meningsfuldt frivilligt arbejde, som vi alle giver til borgere, så ingen behøver at dø ensomt, fastslår lederen. /EXP