Langeland: I første omgang er det uden noget fast tilhørssted, uden nogen bygning. Men en højskole bliver det. Med en flok langelændere som initiativtagere og et tilskud fra Erhvervsministeriet i ryggen bliver der igen højskole på Langeland.

- For at komme i gang har vi besluttet at starte med fire kurser, som vi placerer forskellige steder på Langeland. Så må vi se, hvad det efterhånden bliver til. Det skulle gerne udvikle sig, og vi vil meget gerne have flere med, siger Kristine Karlshøj, en af initiativtagerne.

Foreningen bag højskoleprojektet holder generalforsamling torsdag den 22. marts kl. 19.00 på Langelands Efterskole, og den er åben for alle interesserede.

- Både her og bagefter vil vi gerne have folk i tale. Vi vil meget gerne høre, hvad folk gerne vil have af kurser, fortsætter Kristine Karlshøj.

Den kommunikation kan også foregå via hjemmesiden www.langelandshoejskole.dk

- Hjemmesiden bliver vores platform til at fortælle om kurser, men også til dialog med interesserede, tilføjer Kristine Karlshøj.