Den verdensberømte filosof kommer måske aldrig ud på campus for at sprede inspiration. Museet overvejer skulpturens fremtid.

Nyborg: Man skal holde sig i gang, ellers bliver man gammel og skrøbelig. Det gælder for mennesker, og det gælder til syneladende i lige så høj grad for gipsskulpturer.

I hvert fald nåede den store, danske filosof Søren Kierkegaard aldrig ud på campus, efter at han havde siddet og grublet på Borgmestergården i 100 år.

Skulpturen, der er lavet af Nyborg-kunstneren Carl Aarsleff, er strandet i en lagerhal i det nordlige Nyborg, og her kan han komme til at sidde længe.

- Det er ikke sikkert, at skulpturen overhovedet kommer ud til campus, siger Mathias Schmidt Tryggedsson, museumsinspektør hos Østfyns Museer.

- For spørgsmålet er, om figuren kan blive så stabil, at den kan holde til at blive skubbet rundt derude. Jeg tror, man kan sige, at gymnasiet har trukket følehornene lidt til sig.

Foreløbig handler det om at få den store gipsskulptur undersøgt og få et overslag på, hvad det vil koste at få den repareret og stabiliseret. I øjeblikket er museet i dialog med to firmaer for at finde frem til muligheder og priser. Samtidig undersøger museet, hvor skulpturen kan placeres i fremtiden.

Museet vil af med Carl Aarsleffs samling af gipsskulpturer, fordi borgmestergården i fremtiden skal spille sammen med slottet. Tilbygningen til den gamle købmandsgård blev i 1918 bygget specielt til at huse Carl Aarsleffs værker, men fremover skal lokalet rumme særudstillinger.

Figuren af Søren Kierkegaard var samlingens store nummer, og udstillingsbygningen ved museet kunne først bygges helt færdig, da filosoffen var skubbet ind. Det var derfor også et stort projekt at få ham ud igen små hundrede år senere. Midt i november blev eksperter af enhver slags hidkaldt for at få Søren Kierkegaard ud gennem et hul i muren, over en halvmur og op på en lastvogn, som skulle køre ham til Nyborg Gymnasium.

Men den gamle rad drillede, fordi skulpturen ikke er så stabil, som man troede. En uge senere gjorde man et nyt forsøg, og Kierkegaard nåede faktisk helt frem til campus, inden man blev klar over, at figuren havde det meget dårligt. Så blev den kørt til en nærliggende lagerhal hos Elisabeths Malerfirma, og her står den altså endnu.