Eksminister Mette Gjerskov er under pres i Roskilde, hvor en udfordrer vil fravriste hende folketingsplads.

Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), kommenterer for første gang offentligt spørgsmålet om, hvem der skal være folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Roskilde.

- Jo længere jeg har været borgmester, jo tydeligere er det kommet til at stå for mig, at andre lokalsamfund har en klarere stemme på Christiansborg, skriver Mogensen i en opdatering på sin Facebook-profil.

Opslaget får flere til at spørge, om borgmesteren er ude med en kritik af kredsens nuværende folketingsmedlem, tidligere minister Mette Gjerskov.

Udmeldingen kommer, kort før Socialdemokratiet i Roskilde skal beslutte, hvem der skal være kredsens kandidat. Partifællen Niels Jespersen går efter at vippe Gjerskov af pinden.

Kritikken af Gjerskov begyndte mandag, hvor formanden for 3F Roskildeegnen, Ole Holtse, anklagede Gjerskov for ikke at gå nok op i lokale spørgsmål som atomaffaldet fra Risø og gode togforbindelser.

- På de punkter, der er vigtige for os i Roskilde, har hun ikke vist nogen interesse og været totalt fraværende. Det er baggrunden for, at vi nu rejser denne kritik, sagde Ole Holtse til Roskilde Avis.

Men Daniel Prehn, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Roskilde, står bag Gjerskov, der blandt andet har gjort sig bemærket ved på flere punkter at være i opposition til partiets linje i udlændingepolitikken.

- Det er ærgerligt, hvis argumentet for, at man skal vælge en anden end Mette Gjerskov, er, at partiledelsen isolerer hende på grund af nogle særstandpunkter. Det er det, nogle påstår, siger Daniel Prehn.

- Det må være os i kredsen, der bestemmer. Det er godt, at Mette holder fast i nogle principper. Det skal der være plads til i Socialdemokratiet. Ellers er vi simpelthen ikke store nok, siger han.

Kritikken af Mette Gjerskov kom frem, da hun var i New York. Det får Daniel Prehn til at betegne processen som et snigløb mod det siddende folketingsmedlem.

Joy Mogensen understreger i sit facebookopslag, at processen om valg af kandidat "naturligvis skal foregå på en ordentlig og sober" måde.

- Jeg mener, at det styrker os som partiforening, at vi også kan tage den grundlæggende diskussion om - ikke bare hvem der skal repræsentere os - men hvordan og med hvilket udgangspunkt, skriver hun på Facebook.